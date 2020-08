Acusan a sacerdote de manosear y besar una mujer en iglesia católica de Nueva Jersey

Donato Cabardo, sacerdote católico que servía en el área de Newark (NJ), se entregó a la policía por dos cargos relacionados con acoso sexual a una mujer adulta.

La denunciante no identificada afirmó que supuestamente Cabardo la tocó en la rectoría de una iglesia de la Arquidiócesis de Newark, dijo la fiscal del condado Hudson, Esther Suárez.

Cabardo (56) se entregó el 14 de agosto y fue acusado de contacto sexual criminal y acoso. Supuestamente tocó el pecho y los glúteos de la mujer, presionó su mejilla contra la suya y la besó varias veces en la iglesia St. Paul of the Cross, en Jersey City, entre enero y julio de 2020, dijo Suárez.

Los presuntos delitos se informaron primero a la Arquidiócesis de Newark, que notificó al Grupo de Trabajo sobre Abuso del Clero de Nueva Jersey y a la Unidad de Víctimas Especiales de la fiscalía.

Cabardo fue puesto en libertad con una citación judicial pendiente para el 9 de septiembre, reportó Daily Voice.

Cualquier persona que tenga información sobre éste u otro caso relacionado debe comunicarse con la Oficina del Fiscal al 201-915-1234 o dejar un aviso anónimo en el portal de la fiscalía de Hudson. Toda la información se mantendrá confidencial.

