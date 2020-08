Costco se libra de pagar $21 millones de dólares por la venta de anillos “Tiffany” falsos

Tiffany acusó en 2013 a Costco de infracción de marcas y falsificación por utilizar su nombre

Costco se libró de pagar $21 millones de dólares a Tiffany & Co., después que el lunes un tribunal federal de apelaciones anuló la sentencia.

En 2013 Tiffany acusó a Costco a través de una demanda de 2013 por infracción de marca y falsificación por la venta de anillos de compromiso de diamantes de Costco que usaban la palabra “Tiffany” en su publicidad. Un juez de distrito luego declaró a Costco responsable y un jurado civil le otorgó a Tiffany más de $21 millones de dólares en daños punitivos y lucro cesante.

El 2º Tribunal de Apelaciones de Manhattan emitió el lunes esa sentencia, diciendo que estaba de acuerdo con Costco en que “jurados razonables” podrían encontrar que Tiffany “no es sólo un nombre de marca, sino también un término descriptivo ampliamente reconocido para un estilo particular de engaste de anillos” y no es probable que confunda a los clientes.

El tribunal dijo que un jurado, en lugar de un juez de distrito, debería decidir sobre la cuestión de la responsabilidad de Costco. El caso volverá al tribunal de distrito para un nuevo juicio. Por su parte la Vicepresidenta Senior y Consejera General de Tiffany, Leigh Harlan, dijo que la compañía está decepcionada con la decisión del tribunal.

“Seguimos creyendo que el Tribunal de Distrito estuvo correcto en sus conclusiones, y que el fallo del jurado sobre los daños, que resultó en una indemnización de $21 millones de dólares para Tiffany & Co., es un claro indicador de la fuerza de la marca Tiffany y de la indignación del jurado por las acciones de Costco“, dijo Harlan en un comunicado. “No tenemos ningún reparo en volver a juzgar este caso, y seguimos confiando en que un jurado encontrará falsificaciones e infracciones en un nuevo juicio, tal como lo dictaminó originalmente el juez del Tribunal de Distrito”.

Relacionado: Descubre los métodos ocultos que Costco utiliza para persuadir a sus clientes a gastar más.

La batalla legal entre las dos compañías comenzó hace más de siete años después que un cliente de Costco dio aviso a Tiffany y dijo que había visto anillos de compromiso en la tienda de la caja que se anunciaban como “Tiffany”.

Tiffany envió investigadores a Costco y encontró una vitrina de joyería que contenía anillos de compromiso que llevaban el nombre de “Tiffany”. Cuando la empresa de joyería se puso en contacto con Costco dijo que los diseños constituían una infracción y una falsificación. Costco dijo que en el plazo de una semana eliminó todos los carteles que contenían la palabra “Tiffany”. Meses después la compañía de artículos de lujo presentó la demanda contra Costco.

-También te podrá interesar: