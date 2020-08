De todo un poco: Un vistazo a la colección de autos de Brad Pitt

Brad Pitt forma parte de las denominadas “A-list celebrity”, es decir, se trata de un famoso que está en lo más alto de su carrera gracias a sus éxitos en taquilla.

El valor neto del actor es de $300 millones de dólares, lo que le ha permitido adquirir todo tipo de propiedades en todo el mundo y hacerse de una colección de autos.

Y aunque el ex de Angelina Jolie prefiere moverse en motos, tiene algunos autos, eso sí, muy discretos.

Audi Q7

Fue alrededor de 2006 cuando Brad Pitt y su entonces esposa, Angelina Jolie, tuvieron una incorporación a su familia. En este momento, el jefe de familia pensó que podrían usar otro vehículo para todos.

Brad Pitt optó por el Audi Q7. El SUV de rendimiento de $60,000 dólares vino con potencia y una tonelada de características de seguridad, perfecto para un hombre de familia. Tenía una velocidad máxima de 151.6 millas por hora y venía con un motor V8 de 4.2 litros.

BMW Hydrogen 7

Para el estreno de la película Ocean’s 13, se vio a Brad Pitt saliendo de un nuevo BMW Hydrogen 7.

Fue visto con su esposa, Angelina, quien también bajó al Teatro Chino de Grauman. El BMW Hydrogen 7, aunque era un prototipo, estaba listo para la producción y en realidad tenía mucho que ofrecer. Los Hydrogen 7 fabricados por BMW solo se ofrecen a celebridades y funcionarios públicos.

— Serrurier Paris 13 (@serrurier_pa13) May 4, 2015

Brad Pitt et Angelina Jolie

Camaro SS

El Camaro SS es uno de los autos más fantásticos jamás fabricados por GM. Y con poco más de $30,000 por el precio, no nos sorprende que una estrella de acción como Brad Pitt tenga uno en su garaje.

Este tipo de coches están equipados con un motor V8 de tamaño perfecto.

#ManCrushMonday: Brad Pitt getting into his Chevy Camaro SS. http://t.co/q6d8bF3fTf pic.twitter.com/TTeA2gyXN6

— Valley Chevy Dealers (@ValleyChevy) December 29, 2014