Lis Vega presume su retaguardia de frente a la cámara y mientras entrena

View this post on Instagram

PORQUE NO CONOZCO OTRA FORMA Y LA COMPETENCIA ES CONMIGO 🕉, DISCIPLINA, CONSTANCIA,FUERZA INTERNA, GANAS DE VIVIR, CONECTAR, SANAR, FOCUS, AMOR PROPIO, ESTOY DE VUELTA Y ES EN SERIO 🔥🔥🧡🧡🧡🧡 #SINMIEDO LES DEJO PARTE DE MI RUTINA DE HOY AL AIRE LIBRE DE #ABDOMEN ESTARA MAÑANA COMPLETA EN MI #iNSTAGRAM @lisvegabeautyfit MOTIVATE DE LA MANO DE #TLC #productosparaadelgazar todo puede suceder #VIDAFITCONLISVEGA #FITNESS #FITMOTIVATION #fit #fitdance #fitmodel #VIDAFIT #MIAMI #MYLIFE