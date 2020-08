Sergiño Dest podría convertirse en el primer estadounidense en jugar para el Barcelona

Hace unas semanas, Ronald Koeman se declaró a favor de que el FC Barcelona fichara al seleccionado estadounidense Sergiño Dest como refuerzo para el equipo; hoy que el holandés es el timonel de los blaugrana, podría solicitarlo oficialmente si lo quisiera, con lo cual convertiría al jugador en el primer estadounidense en llegar a La Liga con los culés.

Apenas en junio pasado, el exseleccionador holandés y hoy DT del Barcelona habló en entrevista para el programa catalán de radio “Tot Gira” sobre las cualidades de Sergiño, quien también tiene la nacionalidad holandesa, pero ya disputó partidos con la Selección de las Barras y las Estrellas, por lo que no es elegible para jugar con el conjunto de los Países Bajos.

“Sergiño Dest es un lateral hecho para equipos como el Barcelona. Es rápido y se siente cómodo con el balón. Tiene un gran futuro en cualquier equipo”, dijo el estratega.

Koeman to Barcelona means Sergino Dest will be one of his transfer targets.

“Dest is a player for clubs like Barcelona. He is an attacking winger who is very fast and good at the ball. Dest would suit any club.” – Koeman (June 6th, 2020) #USMNT https://t.co/rvXuErkNFi

— Adel 🇾🇪104 (@__adel22) August 17, 2020