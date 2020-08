Un hombre le envió una foto de sus genitales y la respuesta de ella fue genial

Una usuaria de Twitter decidió compartir lo que le ocurrió hace unos días para advertir sobre las formas en que algunos internautas pueden acosar sexualmente a las mujeres, e incluso ofreció una versión de su respuesta que se puede copiar y pegar si es necesario.

La chica estadounidense identificada en Twitter como Fruity Nessa compartió en su cuenta un mensaje privado en la que un hombre le envió una foto de sus genitales, pero la respuesta de ella fue genial.

I don't typically post dms but I was really proud of this one. pic.twitter.com/oDgLXeI8ho

— Fruity Nessa 🍍 (@FruityNesa) August 12, 2020