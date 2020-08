De rodillas y muy de cerca, Lis Vega deja ver sus curvas en bikini azul

View this post on Instagram

HAY UN TIEMPO DE HACER, DE ESPERAR, DE DECIR, DE CALLAR, DE APRENDER,Y DESHACERTE DE LO QUE YA NO SIRVE EN TU CAMINO,MADURAR ES ENTENDER CUANDO. 🦋🦋 #LACLAVEESTAENELAMOR 🕉 #OMMANIPADMEHUM #OMNAMAHSHIVAYA #SILVERJEWELRY @theboyssilvershop #ARTEENPLATA #SUMMER #MIAMI #USA #JOYERIA #IMAGEN #ACTRIZ #CANTANTE #trajedebaño @acquabluecollection 💙💙💙🔝 #FITNESS #fit #FITMOTIVATION #vidafit