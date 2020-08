“El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, dijo AMLO sobre García Luna y Lozoya

El presidente mexicano dijo que su gobierno lucha para acabar con la corrupción

MÉXICO – Tras asegurar que su gobierno lucha para que se acabe la corrupción y que no haya más casos como los de Genaro García Luna y Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo está cansado de las transas.

Afirmó que su gobierno no está persiguiendo a nadie en el proceso contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero abogó por que se termine la corrupción y el bandidaje oficial y que no haya más “lozoyas” y “garcíalunas“.

“Que ya no haya lozoyas y garcíalunas para que quede más claro, que ya se acabe con la peste de la corrupción que es lo que mas ha dañado a México, es lo que más sufrimiento ha originado al pueblo de México, es lo que queremos”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa, realizada en esta ocasión en el estado de Zacatecas.

“Se enojan, quién les manda a toda costa transar para avanzar, pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa, el que no tiene ningún tipo de delito, este no tiene porqué preocuparse”, expresó AMLO.

Un viejo anhelo social por fin tomó el poder para hacerse realidad: "El pueblo se cansa de tanta PINCHE TRANSA"@lopezobrador_ pic.twitter.com/55HT0fIedR — Luis Guillermo Hernández © (@luisghernan) August 20, 2020

El mandatario se refirió así a la denuncia de Lozoya que fue filtrada a los medios de comunicación y que involucra al menos 16 políticos en la trama de sobornos de Odebrecht, entre los que destacan, los expresidentes Enrrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Además políticos tanto del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Ricardo Anaya, Ernesto Cordero y Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro y a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

Los políticos antes mencionados se han deslindado de las acusaciones hechas por Lozoya en el proceso que se le sigue por el caso Odrebrecht.

López Obradir afirmó que “el que nada debe, nada teme”, y llamó a los señalados en la denuncia del Lozoya presenten denuncias por daño moral si se sienten difamados.

“Si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen, no les va a pasar nada, y si están siendo difamados pues que presenten denuncias por daño moral, pero pues no hay más, nosotros no estamos persiguiendo a nadie, lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acaba el bandidaje oficial que existía”, advirtió el mandatario mexicano.

“No quería tener pesadillas”

Respecto a las revelaciones de soborno y corrupción Lozoya contra 16 políticos, que se filtraron a los medios, López Obrador calificó de “pesadilla”

“Me estaba yo desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa. (…) Es mucho más fuerte (que una serie de televisión). Es una denuncia muy grave”, dijo López Obrador.

Este miércoles se filtró a los medios la denuncia que Lozoya -investigado por corrupción- presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que delata nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y de opositores que los recibieron.

En la denuncia señala a al menos 16 personas entre estas a Peña Nieto, al exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) e incluso al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). También al opositor Ricardo Anaya -quien ya ha anunciado que tomará medidas legales- y a ministros y altos funcionarios.

La denuncia filtrada ocupa este jueves las portadas de la mayoría de medios de comunicación y, cuestionado sobre el tema, López Obrador aseguró que ya tenía “conocimiento” de la denuncia y, a su modo de ver, “todo indica” que el documento no es “apócrifo”.

Admitió que no terminó de leerla porque son más de 60 páginas y no quería tener “pesadillas”. Pero lo que revela, de ser cierto, es “muy grave”.

“No significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en esta caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen”, remarcó.

Deseó también que se llame a los involucrados que se mencionan en la denuncia a declarar.

“Que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule y no haya silencio. Que se sepa todo”, subrayó el presidente, quien dijo desconocer quién filtró la denuncia.

Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016, fue extraditado el 17 de julio de España a México.

En México afronta un proceso en libertad condicional por recibir $10.5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial de 2012 y después como director de Pemex y otro por la compraventa irregular de la planta de una planta de fertilizantes.

