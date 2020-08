Escuela de primaria del condado de San Bernardino inicia clases presenciales este jueves

A pesar de que en el estado de California la mayoría de las escuelas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, el Distrito Escolar Unificado del Valle de Lucerne ha aprobado la apertura de una escuela primaria para educación presencial a partir de este jueves.

El miércoles de la semana pasada, el superintendente del distrito, Peter Livingston, anunció la aprobación de un plan de educación híbrida en la escuela primaria Lucerne Valley Elementary. El modelo incluye dos días de clases presenciales y tres días de enseñanza a distancia. Sin embargo, la asistencia no es obligatoria.

En un video publicado en Twitter por un corresponsal de NBC, muestra cómo las aulas tienen paneles transparentes instalados en las mesas de trabajo de los estudiantes para aislarlos y darles mayor protección.

What happens if a student tests positive for #COVID19? Superintendent Peter Livingston talks about precautions as Lucerne Elementary is the first school in the state to get a waiver for in person classes which start today; #TODAYinLA on Channel 4 @NBCLA pic.twitter.com/CLeaP4Wt7n

— Mekahlo Medina (@MekahloNBCLA) August 20, 2020