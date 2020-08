Golpes, caos y hasta balazos: cooperativistas se enfrentan para resguardar instalaciones de Cruz Azul

Los problemas dentro de la Cooperativa Cruz Azul continúan y parece que crecen cada día más, luego de que la noche del miércoles el grupo afín a Guillermo Álvarez impidió que el Consejo de Administración y Vigilancia tomara las instalaciones de la Ciudad Cooperativa, ubicada en Jasso, Hidalgo.

El objetivo de los opositores de “Billy” Álvarez era realizar una auditoria de la fábrica, tal y como lo hicieron hace unas semanas en el Corporativo Cruz Azul ubicado al sur de la Ciudad de México, pero las cosas se salieron de control.

Tanto los pobladores como los trabajadores bloquearon los accesos a las instalaciones de la planta por lo que comenzaron los golpes, empujones y balazos al aire, lo que provocó el caos y que arribara la policía.

La dictadura de la familia Alvarez vs los disidentes.

No hay mucho de donde elegir, los verdaderos socios están en medio de la disputa. La cooperativa #CruzAzul convertida en un botín político.

Mucha tensión esta noche el ciudad cooperativa, ojalá no se salga de control. pic.twitter.com/19BfFSOS4U

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) August 20, 2020