Piden a Biden se comprometa con los inmigrantes indocumentados

No quieren llevarse otra decepción como les pasó con Barack Obama al apoyarlo y deportar a millones

Líderes de la comunidad migrante del sur de California pidieron al candidato demócrata a la presidencia del país, Joe Biden que se comprometa durante la Convención Demócrata de manera clara con una reforma migratoria con camino a la ciudadanía antes de las elecciones de noviembre.

“Todos hablan de unirnos a favor de Biden para impedir la reelección de Trump, pero si lo apoyamos sin ningún compromiso para con los inmigrantes, estaremos haciéndonos harakiri – suicidio practicado en Japón por razones de honor – político”, dijo Juan José Gutiérrez, activista por los derechos de los inmigrantes.

“Para promover el voto para Biden necesitamos que nos haga una oferta concreta. No queremos más atole con el dedo”, señaló Gutiérrez quien junto con otros líderes de organizaciones comunitarias se presentaron ante las oficinas del Partido Demócrata del condado de Los Ángeles para lanzar la campaña cívica “Queremos la Green Card”.

“Las tres primeras noches de la Convención Demócrata no escuchamos nada de la migración, o se hizo mínimamente. A los representantes latinos que han hablado para dar el respaldo a Biden, se les ha visto con una timidez asombrosa. Parece que les da vergüenza hablar del tema”, señaló Gutiérrez.

Y recordó que hace 12 años, Barack Obama prometió en campaña una reforma amplia y terminó su periodo siendo llamado El Deportador en Jefe porque deportó a más de tres millones, la mayor parte de ellos, mexicanos y centroamericanos.

“Biden fue parte de esas políticas de deportación. Por eso, esta vez queremos que ‘no nos den gato por liebre’. Ni deseamos que cuando llegue a la presidencia, nos digan cómo lo hicieron con Obama, espérense, no hagan olas, queremos una legislación bipartista”.

Juan Venancio, presidente de la Federación de Clubes de Puebla del Sur de California, dijo que están cansados de promesas falsas. “Necesitamos actualizar nuestras leyes de migración y asegurar que no nos pidan esperar más años sin cumplir la promesa que Obama hizo a la comunidad migrante en 2008”.

Y enfatizó que la campaña “Queremos la Green Card” tiene más sentido ahora que nunca.

“Cuando nos pidieron que votaramos, y voté por Obama y Biden en 2008 y 2012, la comunidad latina creímos en el cambio que prometieron a los estadounidenses”, dijo Alicia Flores, directora del Centro Comunitario Hank Lacayo, con sede en el condado de Ventura.

“Para nosotros, su promesa de cambio para la comunidad inmigrante indocumentada fue entendida como un compromiso por una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía. Pero 16 años han pasado y nuestra comunidad todavía espera que esa promesa sea una realidad. No podemos esperar más”.

Y añadió que no quieren otra decepción más con tantas deportaciones como las hubo en la administración de Obama. “Biden no ha dicho nada a la comunidad latina que en su mayoría es demócrata, pero no queremos que nos vuelvan a defraudar porque estamos sufriendo mucho, y ya queremos ver la luz al final del túnel”.

Sarah Pierce, analista del Instituto de Políticas de Migración dijo este mes durante una teleconferencia sobre el tema migratorio organizado por Ethnic Media Services que como casi todos los cambios hechos por Trump han sido emitidos por una orden ejecutiva y no han pasado por el Congreso, será más sencillo revertirlos para una futura administración más amigable con los inmigrantes.

Sin embargo, también dijo que los demócratas no han sido muy activos ni se han interesado ​​en actuar sobre la inmigración, y tampoco se han apresurado a decir que quieren deshacer lo que el presidente Trump ha hecho. “Realmente no han presentado una visión de cómo debería ser ese sistema de inmigración. Creo que hay una falta de voluntad para deshacer cada uno de estos cambios”.

Los líderes y activistas proinmigrantes piden a Biden además de una reforma migratoria para 11 millones de indocumentados que dé prioridad a los trabajadores esenciales, una moratoria de arrestos y deportaciones, que permanezca el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y se abra para nuevas inscripciones, y se termine con el castigo de los 10 años fuera del país para quienes quieran arreglar su estatus migratorio.

Un equipo de trabajo creado para encontrar puntos en común en el tema de migración entre Biden y el senador Bernie, entregó el 15 de julio una serie de recomendaciones al candidato demócrata sobre el tema migratorio.

Entre las peticiones, le piden a Biden dejar de dar recursos al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) o abolirlo, ampliar el acceso al cuidado de salud para todos los inmigrantes sin importar su estatus migratorio, y terminar la participación de las compañías privadas en los centros de detención migratoria.