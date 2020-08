Despiden a un empleado de AT&T en Miami por una conversación privada sobre desigualdad racial

La amiga que recibió el mensaje dijo que todo se trataba de un malentendido, pero la compañía ha dicho que no va a tolerar este tipo de comentarios

Jonan Díaz dice que no estaba de acuerdo con una historia que una amiga publicó sobre la desigualdad racial, por lo que le respondió a través de un mensaje privado.

“Ella tomó una captura de pantalla de esa conversación y la puso en Twitter. Etiquetó a AT&T y dijo que yo era una persona racista”, dijo Jonan. En ese tuit, su amiga Darsell Obrego escribió: “AT&T, ¿Ustedes perdonan a los empleados #racistas como Jonan Díaz, que trabaja para su empresa en Miami, FL? Tengo más capturas de pantalla de su acoso”.

El tuit incluía una captura de pantalla de la respuesta de Jonan a su historia. Cuando se le preguntó sobre lo que escribió, Jonan dijo que ha sido discriminado como inmigrante y sabe que el racismo existe pero dice que se niega a criar a sus hijos con el “pensamiento o la noción” de “ser tratado de manera diferente”.

Poco después del tuit inicial, Obrego volvió a tuitear otro mensaje en el que reclamaba qué “cronograma” se iba a tomar para “abordar y tomar medidas” con respecto a su “empleado racista”.

AT&T respondió. “Gracias por informarnos sobre esto. Esto no se alinea con nuestros valores más importantes. Investigaremos y tomaremos medidas adecuadas”.

Unas semanas después, Jonan fue despedido. “La razón por la que me despidieron es porque violé el código de conducta empresarial y la política de redes sociales”, explicó él.

El código de conducta comercial de AT&T establece que “no permiten la intimidación, la discriminación o el acoso” y “los empleados pueden ser responsables de acciones fuera del trabajo que puedan afectar el desempeño laboral o afectar la reputación o los intereses comerciales de la empresa”.

En un comunicado, AT&T dijo lo siguiente. “No toleramos el odio y la discriminación en el lugar de trabajo. Si bien no podemos comentar los detalles de los ex empleados, llevamos a cabo una investigación exhaustiva y tomamos las medidas adecuadas basadas en algo más que sus comentarios”.

La amiga que tuiteó la conversación privada y que luego eliminó, volvió a tuitear a AT&T retractándose y alegando que todo se trataba de “un malentendido”.