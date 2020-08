Chivas da duro castigo a Uriel Antuna y Alexis Vega tras su borrachera

Los futbolistas estarán separados del plantel indefinidamente

De nueva cuenta, jugadores de Chivas se encuentran en el ojo del huracán por indisciplina, ahora fueron Uriel Antuna y Alexis Vega quienes la noche del viernes armaron fiesta por el cumpleaños número 23 del “Brujo” y lo presumieron en redes sociales.

En historias de Instagram que posteriormente fueron borradas por los propios jugadores, se ve a los elementos del Rebaño cantando con botella de vodka en mano, mientras a lo lejos se observa a un grupo musical, todo en plena pandemia de coronavirus y a tan solo un par de días de su partido ante Toluca.

Alexis Vega y Uriel Antuna en plena fiesta dos días antes de un partido Ese es el respeto a la camiseta y a la tradición de @Chivas y a su profesión Al cabo, saben que al final el DT es al que corren [📹 IG de AlexisVega, que ya fue borrado] pic.twitter.com/R9egRRs6j3 — San Cadilla (@SanCadilla) August 22, 2020

La situación no fue tolerada por Chivas y mediante un comunicado anunciaron que los futbolistas fueron separados indefinidamente del plantel además de que tendrán que pagar una multa.

“Después de hacer una investigación interna ante los hechos ocurridos la noche del viernes pasado, la Dirección Deportiva ha tomado la determinación de separar del plantel de manera indefinida a Uriel Antuna y Alexis Vega. Ambos jugadores no viajarán a Toluca para disputar el partido correspondiente a la J6 del GUARD1ANES 2020 y serán acreedores a una multa económica, de acuerdo a los estatutos del reglamento interno de la institución”, se lee en la circular publicada por Chivas.

Asimimo, el Guadalajara mandó un mensaje tajante para quienes trabajan dentro de la institución, ya que no permitirán más indisciplinas.

“En Chivas queremos inspirar a México y para ello buscamos profesionales dentro y fuera de la cancha, en todos los niveles, desde jugadores hasta cuerpo técnico, directiva y staff; no descansaremos hasta que todos tengamos claro que portar esta playera y defender nuestro escudo requiere compromiso y profesionalismo 24/7. Eso no es, ni será, negociable“, apuntaron.

Comunicado Oficial: Determinación de nuestro Director Deportivo sobre Antuna y Vega.https://t.co/opXl1KMRQS — CHIVAS (@Chivas) August 22, 2020

Tanto Antuna como Vega han sido sumamente criticados, pues hace unas semanas fueron de los casos positivos de coronavirus dentro del plantel y no es el primer escándalo del que forman parte, recordemos que la esposa del “Brujo” ventiló que el jugador no era asintomático como lo comunicó el club, además de que en febrero pasado fue exhibido por una revista mexicana, luego de que salió de fiesta en la Ciudad de México y se le vio coqueteando con una mujer. Por su parte, Alexis Vega solo ha jugado un partido en lo que va del Guard1anes 2020 ante Juárez y salió expulsado, además también se ventilaron fotografías hace unos meses donde se le observaba con una mujer que no era su esposa.

