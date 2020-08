Efecto Fujiwhara: ¿Pueden dos huracanes juntarse en una “megatormenta”?

La temporada de huracanes del Atlántico se ha vuelto aún más activa, con múltiples tormentas que giran a la vez.

Las tormentas tropicales Laura y Marco se acercarán al Golfo de México en los próximos días y ahora esta pregunta recobra interés:

Si dos tormentas se acercan lo suficiente, ¿podrían fusionarse en una?

Wow — current NHC forecast is for two hurricanes to hit Louisiana Monday & Wednesday pic.twitter.com/DuNh8PGTCu

— Steve Lookner (@lookner) August 22, 2020