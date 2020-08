La corte ordena a Donald Trump pagar $44,100 dólares de honorarios a la actriz de cine porno Stormy Daniels

La orden de la Corte Superior de Los Ángeles determinó que Daniels ganó la demanda contra Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido la orden de pagar $44,100 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels por su batalla legal para cancelar un acuerdo de confidencialidad (NDA) para mantenerla callada sobre su supuesta relación con el presidente hace una década.

La orden del Tribunal Superior de Los Ángeles determinó que la Daniels ganó la demanda contra Trump por el acuerdo que se firmó 11 días antes de las elecciones presidenciales de 2016. Como parte de ese acuerdo, la parte perdedora pagaría los honorarios de los abogados.

El abogado personal del presidente en ese momento, Michael Cohen, pagó $130,000 dólares a Daniels, que presentó una demanda bajo su nombre legal Stephanie Clifford. Después de la elección de Trump, Daniels demandó al presidente para anular el acuerdo.

Trump y sus partidarios negaron que el presidente supiera del pago durante varios años antes de que lo reconociera en Twitter en mayo de 2018 y dijo que reembolsaría a Cohen el dinero pagado a Daniels. La demanda de Daniels sobre el acuerdo de no confidencialidad fue desestimada antes de ir a juicio o de llegar a un acuerdo porque las partes ya no estaban tranquilas.

Los abogados de Trump dijeron que la Daniels no había ganado el caso y, por lo tanto, no tenía derecho a los honorarios de los abogados, pero el juez Robert Broadbelt III no estuvo de acuerdo con su decisión el lunes, por lo que los abogados de Daniels anunciaron la decisión en su cuenta de Twitter escribiendo: “Sí. Otra victoria”.

Pero no todo han sido victorias para Stormy Daniels. La actriz también demandó a Trump por difamación después de los comentarios que el presidente hizo en Twitter de que un hombre, según ella, la amenazó con guardar silencio sobre su supuesta aventura en 2011, era “inexistente”. Trump publicó fotos del boceto compuesto del hombre que hizo las amenazas y del marido de Daniels.

La demanda por difamación fue desestimada y Daniels está apelando la decisión y la orden de pagar a Trump casi $300,000 dólares en concepto de honorarios legales. Un juez en ese caso dictaminó que las declaraciones de Trump en Twitter estaban protegidas por la Primera Enmienda.

Desde la elección de Trump, Daniels ha permanecido en la industria del entretenimiento para adultos utilizando su fama para promover apariciones en clubes de striptease y espectáculos.

Mientras tanto, Cohen se declaró culpable de los cargos de financiación de campaña y de mentir al Congreso y fue condenado a tres años de prisión en 2018. En Julio de 2020 un juez federal ordenó la liberación de Michael Cohen, quien continúa su condena desde su casa en el Upper East Side en Manhattan.

-También te podrá interesar: