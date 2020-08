El PSG abre su estadio al público para ver la final ¡que se juega a puerta cerrada!

El Paris-Saint Germain abrió este domingo su estadio, el Parque de los Príncipes de la capital francesa, para que sus aficionados pudieran reunirse y ver la final de la Champions League que se juega en Lisboa a puerta cerrada y bajo estrictas normas de aislamiento, justo para que no haya reuniones masivas y evitar la propagación del virus que ha paralizado al mundo.

Sin importar las recomendaciones sanitarias de sana distancia, cientos de personas han respondido a la oportunidad y han llenado las gradas del estadio, sin respetar las distancias de seguridad para reducir la propagación de la Covid-19, que sigue cobrando miles de vidas en gran parte de Europa, incluido Francia.

The party's getting started at the Parc des Princes 🇫🇷 pic.twitter.com/rLzl8kxfjZ

— B/R Football (@brfootball) August 23, 2020