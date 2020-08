FOTOS: Melania Trump presume remodelación del Jardín de las Rosas en la Casa Blanca

La primera dama Melania Trump mostró el resultado de la remodelación del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca cuyo proyecto ella lideró.

“Emocionada de honrar la historia y celebrar el futuro de nuestro hermoso Jardín de las Rosas de la Casa Blanca esta noche”, se publicó en su cuenta oficial de Twitter. “Gracias a todos los que ayudaron a renovar este icónico y verdaderamente hermoso espacio”.

Excited to honor history & celebrate the future in our beautiful @WhiteHouse Rose Garden this evening. Thank you to all who helped renew this iconic & truly gorgeous space. pic.twitter.com/ggiqLkdGbw

— Melania Trump (@FLOTUS) August 22, 2020