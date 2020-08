Condado de Los Ángeles nomina a Palmdale para ser la sede de la Fuerza Espacial de Estados Unidos

La ciudad del condado de Los Ángeles, Palmdale, es ahora una de las posibles sedes para la instalaciones del centro de operaciones de la nueva Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

El pasado martes, la jefa de la Junta de Supervisores de Los Ángeles, Kathryn Barger, presentó formalmente la nominación de la ciudad para el proceso de selección que convertiría a esta ciudad del sur de California en el centro de operaciones del nuevo batallón americano.

Palmdale moves to evaluation phase for US Space Command Headquarters. https://t.co/UHqNKJQZTk #Palmdale #SpaceCommand pic.twitter.com/Y2zQ7ASlPM

— Palmdale (@PalmdaleCity) August 23, 2020