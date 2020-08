Gabriel Soto está feliz de regresar al trabajo con su nuevo protagónico en Televisa

View this post on Instagram

¡TURQUÍA CONQUISTA MÉXICO! Prepara Carmen Armendáriz la adaptación de la serie turca #GeceninKraliçesi (#ReinaDeLaNoche) bajo el nombre #TeAcuerdasDeMí, esta historia será protagonizada por Gabriel Soto y será sustituta de #ImperioDeMentiras iniciando grabaciones el 3 de Agosto.