Así luce en bikini a sus 46 años Adriana Lavat, ex de Rafa Márquez

🧡 Hace 400 años que no me ponía un bikini. Ese que traigo puesto lo encontré en una caja de mis múltiples mudanzas. Lo compré cuando tenía 26 para un viaje a la playa; por cierto no me lo puse, nunca fui de bikinis, me daba pena, no me gustaba. Estoy a punto de cumplir 46 años me lo probé pa ver si me quedaba, aunque con pena y un poco de inseguridad, la que todavía me acompaña, pero con el agradecimiento de tener esa genética, de que estoy entera, no me falta nada. Y con el amor propio que a mis 26 todavía no me daba; me subí a la azotea, me tomé la foto y se las comparto porque me dió la gana. Ja #palrecuerdo