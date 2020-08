Borrados: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedan fuera del 11 ideal de la Champions League por primera vez en años

Deportes

El argentino no se ausentaba del cuadro de honor desde el 2013; el portugués desde el 2006

La recién concluida edición de la Champions League fue bastante atípica, una señal clara fue que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos “titanes” del torneo en los últimos años, no figuraron en la fase final, de hecho, no entraron al 11 ideal de la competencia, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo.

En el caso del futbolista del Barcelona, su buen desempeño lo había llevado al cuadro de honor los últimos 7 años, ya que desde el 2013 no se ausentaba del mismo; lo del atacante de la Juventus es aún más llamativo, ya que sumaba 14 años consecutivos apareciendo en el 11 ideal.

🛎 OFICIAL: El Once Ideal de UEFA Champions League, versión 19/20. Por primera vez en las últimas 14 ediciones, un XI ideal sin Messi ni Cristiano. pic.twitter.com/bj6Hi2cl5B — Dosis Futbolera (@Dosis_Futbolera) August 24, 2020

Desafortunadamente para ambos, su racha se terminó, pese a que entre los dos, en los últimos 10 años han ganado 9 balones de oro, 3 premios The Best al Mejor Jugador de la FIFA y 6 Champions League.

Este año, los artilleros que se ganaron el lugar que tradicionalmente les correspondía a Messi y CR7 fueron el sorprendente Robert Lewandowski, quien marcó 15 goles en el torneo y el joven sensación de Europa, Erling Haaland, quien anotó 10 tantos.

9⃣ El gran duelo de centrodelanteros se viene en la próxima Bundesliga: al siempre vigente Lewandowski se sumó Haaland, que ya asentado en Dortmund cambió la '17' por la '9'

▫️

¿Con cuál te quedás? ¿🇵🇱 Lewandowski o 🇳🇴 Haaland? pic.twitter.com/uqhmjVMRMf — Diario Olé (@DiarioOle) August 10, 2020

Este 11 ideal, que está integrado por los futbolistas con mayor puntuación en el juego Fantasy oficial de la Champions League lo integran:

Portero:

Manuel Neuer (Bayern Múnich)

Defensas:

Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

Marquinhos (París Saint-Germain)

Presnel Kimpembe (París Saint-Germain)

Juan Bernat (París Saint-Germain)

Mediocampistas:

Serge Gnabry (Bayern Múnich)

Ángel Di María (París Saint-Germain)

Marcel Sabitzer (Leipzig)

Raheem Sterling (Manchester City)

Delanteros:

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Robert Lewandowski (Bayern Múnich)