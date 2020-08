Otro soldado le “agarró el trasero” a Elder Fernandes, según cuenta el hermano del militar desaparecido de Fort Hood

Texas

Oficiales de la base militar dicen que Elder se fue de “por decisión propia”

TEXAS – Mientras que sigue la búsqueda por el soldado desaparecido Elder Fernandes en el área de la Base Militar de Fort Hood, su hermano mayor compartió detalles sobre el presunto acoso sexual que sufrió el sargento en la base militar de Texas.

El hermano mayor de Elder, Elton Fernandes, en una entrevista con ABC News dijo que hace un mes su hermano le contó que otro soldado masculino en la base le había agarrado el trasero.

“Mi hermano me dijo que no me preocupara porque él (Elder) se iba encargar del asunto”, dijo Elton Fernandes.

Oficiales de Fort Hood dijeron que aparentemente Elder abandonó la base “por decisión propia”.

El hermano de Elder dijo que la versión ofrecida por el Ejército no cuadra y que no creen que su familiar se fue por su propia cuenta.

Los familiares de Fernandes dijeron que Elder estuvo internado en un hospital a principios del mes corriente y que estuvieron en contacto con el soldado, pero que este no les reveló porque fue hospitalizado.

Oficiales de Fort Hood confirmaron que Elder si estuvo hospitalizado, pero no dieron mayores detalles.

La división del soldado reveló que el Ejército tiene una investigación abierta de contacto sexual abusivo involucrando a Fernandes.

Oficiales dijeron que la unidad de casos de abuso sexual había estado trabajando de cerca con el sargento Fernandes, asegurándose de que su caso estaba siendo atendido y que su reporte se tramitara adecuadamente.

Fernandes recientemente fue transferido a una diferente unidad para “asegurar que su caso fuera tramitado sin represalias”, según investigadores.

El jueves (20 de agosto) la Policía de Killeen pidió la ayuda de la comunidad para encontrar a Fernandes, de 23 años. Al militar no se le ha visto desde el pasado lunes, 17 de agosto, según informaron las autoridades.

Los familiares de Fernandes informaron que la última persona que vio al soldado fue uno de sus supervisores.

El vehículo de Fernandes fue encontrado en la base militar con todas sus pertenencias.

La tía del del militar, Isabel Fernandes, dijo que su sobrino acababa de firmar un acuerdo para la renta de un apartamento, pero que nunca recogió la llave.

Fernandes es de Massachusetts.

La desaparición de Fernades viene semanas después de que los restos de Vanessa fueron encontrados al costado del Río Leon.

Fernandes mide 5 pies, 4 pulgadas y pesa aproximadamente 133 libras.

Si tiene información sobre Fernandes puede llamar a la Policía Militar de Fort Hood al 254-288-1170.

