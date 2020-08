Acusan de intento de homicidio a latino que hirió a ex novia y bebé en calle de Nueva York

Carlos González fue detenido ayer en el Bajo Manhattan y acusado de intento de homicidio luego de que un video lo identificara como sospechoso de apuñalar a su ex novia y lanzar al suelo a su bebé, a plena luz en una calle del Bronx.

Aparentemente González (25) estaba furioso porque la joven de 21 años se negó a trenzar su cabello, dijo la policía.

El hecho sucedió frente a 3343 Sedgwick Ave el 14 de julio y desde entonces NYPD estuvo tras la pista del sospechoso. No está claro si él es el padre del niño herido.

La policía reportó que la mujer de 21 años iba caminando mientras empujaba a su hijo en el coche. Durante una discusión, González supuestamente la agarró por la espalda y el cuello y los tumbó en la acera. Luego la apuñaló varias veces antes de huir.

La madre y el bebé fueron hospitalizados y ya lograron recuperarse, pero la joven sufrió un colapso pulmonar y daño permanente en los nervios de una mano, dijeron los policías.

González fue arrestado anteriormente en 2018 por un robo con arma de fuego en El Bronx, acotó New York Post. La acción violenta de este verano fue grabada en un video que llevó a identificarlo.

HAVE YOU SEEN HIM? Police are searching for the man who attacked and stabbed his ex-girlfriend while she was pushing their infant in a stroller in the Bronx. Both the woman and child are expected to survive, but the search continues for the suspect. https://t.co/Qy19De8bkE pic.twitter.com/x8OVS9LpOz

— Eyewitness News (@ABC7NY) July 16, 2020