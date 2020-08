Ariadne Díaz regresa a las telenovelas con ‘¿Qué Le Pasa a Mí Familia?’ en Televisa y Univision

Entretenimiento

Tan solo en junio de este año, la actriz había rechazado otra oferta de telenovela

Ariadne Díaz hace poco había declarado que no tenía planeado regresar a las telenovelas. El nombre de la actriz había sonado para ¿Te Acuerdas de Mí? en donde sería la protagonista al lado de Gabriel Soto.

“Me han invitado a hacer muchos castings, pero como les he dicho muchas veces ahorita no quiero hacer novelas, entonces vi que salió una nota pero no es verdad“, dijo Díaz a sus fans en Instagram. “Me invitaron y les agradezco muchísimo. Me hace muy feliz que me inviten pero no, ahorita no voy a hacer novelas“.

Esa transmisión Díaz la realizó en junio y ahora en septiembre se confirmó que regresa a los melodramas en una nueva titulada ¿Qué Le Pasa a Mí Familia?.

En la producción de Juan Osorio, Díaz interpretará a Regina Rueda, una joven mujer con metas claras y la fortaleza necesaria para alcanzarlas. Ella es asistente ejecutiva del presidente de una importante empresa de ropa y calzado. Debido a un fracaso sentimental, no cree en el amor, pero el destino le dará la oportunidad de vivir un bello y divertido romance.

¿Qué le pasa a mi familia? es una historia de amor y aventuras, que combina el melodrama con la comedia. Aún no se han confirmado más detalles pero se espera que las grabaciones inicien este mismo año en México para después salir al aire a principios del 2021.