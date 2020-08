Lady Gaga tiene una imponente pickup roja en su colección de autos

Cuando piensas en los autos de las celebridades, generalmente vienen a la mente superdeportivos como Lamborghini o Ferrari. Sin embargo, algunas de las personas más famosas deciden salirse de lo convencional y llenan su garage con vehículos que no imaginarías.

Tal es el caso de Lady Gaga, quien conduce una Ford F-150 SVT Lightning original de 1993.

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Jun 14, 2017 at 9:45pm PDT

View this post on Instagram

Como una de las artistas más vendidas de la historia, tiene un patrimonio neto estimado de alrededor de $300 millones de dólares.

Con ese dinero, puede comprar literalmente cualquier automóvil del mundo varias veces. Lady Gaga, que solo obtuvo su licencia de conducir en 2016 a los 30 años, decidió elegir una Ford SVT Lightning 1993 en perfecto estado.

Yes, this is @ladygaga and she drives a @Ford SVT Lightning. Read more – https://t.co/wYgApp3UrC pic.twitter.com/IWz6gncLwi

— Motor1 (@Motor1com) March 20, 2019