Novia descubre que su anillo de compromiso de $10,000 dólares es falso

El novio lo pagaba a plazos

Un deslumbrante anillo de diamantes en aleación de platino con un valor calculado en los $10,000 dólares puede ser el sueño de muchas mujeres para celebrar su compromiso. Pero para esta novia también significó una gran decepción al darse cuenta de que era falso.

Mediante los comentarios de una amiga, la novia descubrió que su impresionante anillo de compromiso era falso. Su prometido venía pagando en plazos las 7,500 libras esterlinas (unos $10,000 dólares) que costó, para completarlo en un periodo de dos años.

En un grupo de Facebook, la novia expuso su caso y explicó que su amiga le hizo ver detalles que revelan que las piedras no son diamantes y que la aleación no es platino. “Giré el anillo para ver los puntos de referencia en el anillo, y veo una gran CZ y .925 en el anillo”, explicó. Estas inscripciones en el anillo señalan que las piedras de la joya en realidad son circonitas, no diamantes, y el metal es plata, no platino.

La pareja acudió a la joyería para aclarar la situación. Resulta que el joyero les vendió la copia ficticia que usaban como muestra y que cuesta en realidad unos $13 dólares (10 libras). El anillo fue reemplazado por uno de verdad y les devolvieron algunos de los pagos que ya habían realizado a manera de disculpa.