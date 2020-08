Arrestan a trabajadora de guardería por maltratar a niño que peleaba con otro

Una trabajadora de guardería en South Carolina fue arrestada luego de que una cámara de vigilancia captara un maltrato a un niño.

Tiana McElveen, de 24 años, fue acusada de conducta incorrecta hacia un menor de edad por los hechos ocurridos en el Care-A-Lot Daycare Center del condado de Sumter.

Un video del 14 de agosto muestra a dos niños disputar un objeto. La trabajadora llega a la escena, y le pega una bofetada uno de ellos. Después lo arroja con fuerza al piso en un par de ocasiones. Otra empleada ve los hechos sin intervenir.

Sumter Co. Sheriff's have arrested 24 year old Tiana McElveen for unlawful conduct towards a child after she's caught on camera hitting, then tossing a child involved in a daycare scuffle with another child over a toy. Full story @abc_columbia pic.twitter.com/SIOIuABrIN

— Rochelle Dean TV (@RochelleDean) August 24, 2020