Como toda una modelo, Carolina Sandoval publicó una sesión fotográfica para el lanzamiento de su línea de pantalones

View this post on Instagram

…porque también me visto 🤣😂🤣😂😂👉🏻uso ropa y me veo divina acá en este tras cámaras de unas fotos de mi nueva colección de #pantalones con compotamiento de #faja 😉 #lareinadelafaja 😉. . .. … #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #fyp