Estados Unidos incauta 13 toneladas de droga en el Caribe y el Pacífico

La Guardia Costera de Estados Unidos ha llevado una macrooperación en el Caribe y el Pacífico con la incautación de 13 toneladas de cocaína y marihuana valoradas en unos 28 millones de dólares. Las autoridades ya han arrestado a 28 personas, cuya identidad es aún desconocida, y ya se habla de un duro golpe al narcotráfico.

La Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo, señaló que los investigadores, con la información que tiene, señalan a algunos cárteles que estarían operando en el hemisferio occidental. El cargamento había salido de Colombia y se dirigía al país norteamericano.

“Acaba de llegar la evidencia, y tenemos alguna información de algunos cárteles pero todavía estamos investigando. Estamos hablando con las personas que hemos detenido”, dijo Ariana Fajardo en declaraciones a los medios.

Las sospechas se dirigirían al Cártel de Soles, un grupo narcotraficante cuyos miembros pertenecerían a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al gobierno de Nicolás Maduro. Las marcas encontradas en los fajos de droga y las embarcaciones los delatarían.

“These drugs will not be adding to the devastating effects of drug-related crime & deaths in our American cities.”

– #SOUTHCOM's @USCG Rear Adm. Andrew Tiongson, at today's USCG Cutter Hamilton offload of $228M worth of #cocaine & #marijuana. #CounterDrugOps @USCGSoutheast pic.twitter.com/WyLRO8ZqgR

— U.S. Southern Command (@Southcom) August 27, 2020