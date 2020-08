Incesto: madre y su hijo casado enfrentan cárcel tras ser atrapados teniendo sexo

No fue una infidelidad cualquiera la que Lori Scaralelovoie descubrió: la mujer sorprendió a su esposo Tony L. Lavoie teniendo sexo con su propia madre Cheryl Lavoie, en su casa en Fitchburg (Massachusetts), informó Sentinel & Enterprise.

La afligida esposa llamó al 911 y cuando llegó la policía, la madre y su hijo dijeron que las relaciones sexuales eran consensuales y agregaron que era la primera vez que sucedía.

Tres meses después de esa denuncia, la policía de Fitchburg acusó a la madre de 64 años y su hijo de 43, por incesto, considerado un delito grave.

Ambos fueron procesados el 20 de agosto y puestos en libertad bajo reconocimiento personal. El juez ordenó que se mantuvieran alejados unos de otros.

Regresarán a la corte el 27 de octubre para una audiencia previa al juicio y podrían enfrentar hasta 20 años en una prisión estatal.

MOTHER & son who were allegedly caught having sex by the man's wife are now facing up to 20 years in prison for incest.

Tony Lavoie, from Fitchburg, Massachusetts, was allegedly caught having sexual relations with his mother, Cheryl Lavoie, aged 64, on May 20. #SchengenStoryNews pic.twitter.com/Cnlbd9q9Jl

— MassiVeMaC (@SchengenStory) August 26, 2020