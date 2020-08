Sí, Myrka Dellanos renunció a Al Rojo Vivo y ahora dice: “La vida continúa”

View this post on Instagram

La vida continúa. Si estoy viva es porque hay más que hacer en este lado de la eternidad. “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor De Dios.” – Lucas 4:18 • Life Goes On. If I am alive it is because I have more to do on this side of eternity. – “The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring Good News to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free.” – Luke 4:18 Please remember – if you are alive right now it’s so you can do good on this earth! Let’s goooooo!