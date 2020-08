Cuánto ganan los trabajadores de las tiendas de a dólar

Dinero

Los salarios podrían ser insuficientes para vivir en una ciudad grande o incluso en una mediana

No es raro que los empleados de las tiendas de a dólar estén sobrecargados de trabajo y laboren por muchas horas. Además, a menudo las tiendas no quieren contratar a muchos empleados porque quieren mantener bajos sus costos. Debido a esto, no suele haber suficientes personas en las sucursales para almacenar los productos en los estantes y atender a los clientes, según se informó en Mashed.

A pesar de que trabajan mucho, los empleados de las tiendas de a dólar no suelen ganar muy bien. De hecho, la mayoría de ellos no gana más que el salario mínimo. Muchos trabajadores han dicho que solo les pagan $9 dólares la hora, lo cual no basta para vivir en una ciudad grande o incluso en una mediana.

Un gerente de tienda puede ganar un salario más alto, pero a menudo también se les asigna más trabajo que a sus empleados. En promedio, ellos ganan unos $17.23 dólares la hora.

Por otro lado, si puedes llegar a ser gerente de distrito, ganarás poco menos de $70 mil dólares al año.

