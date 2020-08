Dana White sobre el regreso al ring de Óscar de la Hoya: “La cocaína no es barata”

La rivalidad entre Óscar de la Hoya y Dana White a través de los años se explica fácilmente: el “Golden Boy” es una leyenda del boxeo y uno de sus principales promotores, mientras que el presidente del UFC ha impulsado el crecimiento de las artes marciales mixtas en franco desafío al rey de los deportes de combate.

Pero hace unos días, esa rivalidad entre líderes y defensores de sus respectivos deportes llegó a un ataque personal con mucho veneno relacionado con el historial de adicciones del legendario boxeador del Este de Los Ángeles.

Durante una conferencia de prensa del UFC, un reportero le preguntó a White acerca del anuncio de que De la Hoya regresará a boxear y la respuesta fue extremadamente agresiva. White contestó: “La cocaína no es barata. Es costosa. Tiene que hacer dinero”.

El “Golden Boy” no se enganchó en el ataque y respondió con un tuit en el que en vez de atacar de vuelta a White, envió un mensaje con aparente dedicatoria a la empresa DAZN por las estancadas negociaciones para la siguiente pelea de Saúl “Canelo” Álvarez, de quien es promotor:

“Es una jodida vergüenza que los aficionados hambrientos de deportes se están juntando para ver béisbol y el UFC, y mayormente ignorando el deporte más grande del mundo. He estado trabajando incansablemente día y noche con nuestros socios de DAZN para conseguir la pelea de Canelo lo más pronto posible y poner a nuestro deporte de regreso en marcha”.

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) August 26, 2020