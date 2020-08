El video de Suzy Cortez meneando la retaguardia con pecaminosa tanguita

Entretenimiento

La Miss Bumbum volvió a consentir a sus fans con un diminuto modelito

Suzy Cortez sigue arrasando en las redes sociales con publicaciones sensuales que siempre toman protagonismo en Instagram, donde tiene más de 2.3 millones de seguidores.

” HI MY BABES FOR FULL PACK SUBSCRIBE NOW. LINK : https://onlyfans.com/suzycortez.”, escribió junto a un video en el que la brasileña aparece enfundada con una pecaminosa tanguita animal print con la que meneó su retaguardia y resaltó sus curvas.

El clip de la modelo ha cosechado más de 30 mil visualizaciones y cientos de piropos en menos de una hora.

Anteriormente, Suzy dio de qué hablar al mostrar el tatuaje que se hizo del rostro del futbolista Lionel Messi, de quien en repetidas ocasiones, se ha declarado una ferviente admiradora.

