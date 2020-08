Activistas plantan guillotina frente a casa de Jeff Bezos, fundador de Amazon, por más de $200,000 millones

Un día después de que la fortuna de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, superara los $200,000 millones de dólares, un grupo de manifestantes colocó una guillotina frente a su casa en la ciudad de Washington D.C.

La protesta fue organizada por Chris Smalls, exempleado de la compañía de venta por internet, para exigir un salario mínimo de $30 para los trabajadores de la multinacional.

En la movilización que, según el reporte de Washington Examiner congregó a al menos 100 personas, Smalls narró su mal rato en la empresa de la que fue despedido en marzo pasado luego de una protesta en un centro de procesamiento en Staten Island, Nueva York.

El exempleado alegó que pasó largas horas laborando sin que se le pagara justamente y que corroboró casos de otras personas que tuvieron que ir a trabajar aún estando infectados. A juicio del activista, la compañía no ha respondido adecuadamente a la emergencia por coronavirus.

“Denme una buena razón por la que no merezcamos un salario mínimo de $30 dólares cuando este hombre gana $4,000 dólares por segundo”, declaró Smalls, según citado por el rotativo.

Protesters build a guillotine outside of Jeff Bezos’s house. Yesterday the Amazon billionaire was reported to become the first man worth $200 billion. pic.twitter.com/tY1wb0F1uj

— Nic Rowan (@NicXTempore) August 27, 2020