Muere Cliff Robinson, ex All-Star de la NBA

Clifford Robinson ex All-Star de la NBA falleció este sábado a los 53 años de edad.

La noticia fue confirmada por los UConn Huskies mediante un comunicado en el que no se especifican las causas del deceso, aunque algunos medios afirman que fue debido a un derrame cerebral.

The UConn Basketball family mourns the loss of a legendary player and person, Clifford Robinson. Our thoughts and prayers are with Cliff’s family at this difficult time 🙏

Rest In Peace, Cliff. pic.twitter.com/Bp6Z5hbVUb

— UConn Men's Basketball (@UConnMBB) August 29, 2020