“Primero tronco que infiel”: Ángel Reyna le recuerda a Zague su video “impresionanchi”

Deportes

Los exfutbolistas traen "pique" desde que coincidieron en el América

Los exfutbolistas Ángel Reyna y Luis Roberto Alves “Zague” revivieron su rivalidad que se remonta a cuando coincidieron en el América y se dijeron de todo, ventilando asuntos muy personales.

Todo ocurrió cuando Zague criticó la fiesta que tuvieron los jugadores de Chivas, Uriel Antuna y Alexis Vega,y pidió que la directiva del Rebaño les impusiera un castigo severo, comentario que no le pareció a Reyna y lo expresó en su cuenta de Twitter.

Si @LRZague pide q a @AntunaUriel y @Alexis_Vega9 los aparten, no les paguen y los corran por dar un mal ejemplo… entonces q espera @AztecaDeportes para correrlo a él si ya les dio la idea 💡 “pero te encanta juzgar carajo” @Azteca — Angel Reyna (@AngelReynaFut) August 26, 2020

Por supuesto, Zague no se quedó callado y durante la transmisión del Puebla vs. Toluca reveló que Reyna llevó una pistola al vestuario de las Águilas a causa de un problema amoroso.

“Jamás saqué una pistola en el vestidor porque me bajaron una vieja, como jugador siempre fui ejemplo y nunca tuve ningún problema de indisciplina y ahora confunde un hackeo de mi teléfono con un problema similar y no es así. Es mitómano y me quiere dar lecciones de vida de cómo se debe comportar un profesional”, apuntó el comentarista de TV Azteca.

Pinche zague, le tiró al Reyna y lo echó de cabeza jajaja pic.twitter.com/CrOqBvhDiu — Guard1anes MX Shitposting (@LigaMXShitpost) August 29, 2020

El pleito no terminó ahí, pues Reyna le recordó a Zague su infidelidad a su expareja Paola Rojas en junio de 2018, cuando se ventiló un video donde el exfutbolista mostraba sus partes nobles e iba dedicado a otra mujer que no era su esposa.

que digan lo q sea d mi!! Pero nunca le haría daño a quien me regala su corazón y menos si es mi mujer💖 mucho menos si fuera mi esposa y mi familia… mil veces tronco que infiel.

Eso es cuestión de verdadera educación cuando nadie te ve 👀 — Angel Reyna (@AngelReynaFut) August 29, 2020

Aquel episodio de Zague se convirtió en un una burla internacional, pues durante el Mundial de Rusia 2018 los aficionados inmortalizaron la frase “impresionanchi” y se han hecho miles de bromas y memes sobre el vergonzoso video del exfutbolista.

Ya no puede uno usar la palabra “impresionante” en una conversación sin que a los dos segundos un lelo diga “impresionanchi”. Gracias, Zague. — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) September 19, 2018