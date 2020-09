“Seguiré disfrutando así me digan ridícula y loca”, afirmó Carolina Sandoval en su último TikTok

View this post on Instagram

…saben por qué me disfruto cada instante como si fuese el último ??? 👉🏻porque en esta vida estamos prestados y la verdad nadie se ha regresado para contar cómo es el otro lado …es por eso que seguiré riendo, haciendo de mi vida una eterna fiesta y disfrutando hasta los 12 segundos de un vídeo de #tiktok en plena calle con #mascarilla y todo así me digan ridícula, loca o cirquera😌🥳. . .. … #cosasquesientecaro #lavidaesbella #vivir . .. … By the way muy pronto mi colección de pantalones faja con todo y mascarilla en combinación.