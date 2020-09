“Si le meto gol a México lo voy a gritar con todo”: Antonio López, seleccionado guatemalteco de América

Deportes

El recién convocado podría enfrentar al Tri en el octagonal rumbo a Qatar 2020

Aunque Antonio de Jesús López toda su vida ha estado en México y la Liga MX fue la que le abrió las puertas para desarrollarse profesionalmente, sus raíces chapinas lo llevarán a defender la camiseta de Guatemala y hoy sueña con marcarle un gol a México.

El jugador fue convocado recientemente para ayudar a su selección a conseguir un pase para el octagonal final en la eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar, y en caso de obtenerlo, enfrentarían a México, donde el sueño del jugador azulcrema podría cristalizarse.

SU OPORTUNIDAD INTERNACIONAL 🦅🇬🇹 Antonio López, joven de 22 años perteneciente al América, ha declarado que puede jugar para la selección guatemalteca y su papeleo estará en proceso una vez acabe la pandemia del coronavirus. pic.twitter.com/ukhS5Ida03 — Balonero MX (@BaloneroMX) March 28, 2020

En entrevista con Tigo Sports Guatemala, el mediocampista fue cuestionado sobre cómo reaccionaría ante la posibilidad de anotarle un gol a México, país que ha sido tan importante para él, a lo que respondió:

“Voy a dar lo máximo por Guatemala. Crecí y viví toda mi vida en México, obviamente amo a mi país, pero voy a estar con Guatemala y lo voy a dar todo y si metemos gol, lo voy a gritar”, expresó sin dudarlo.

“Siento mucho orgullo y responsabilidad por jugar con Guatemala porque sé que no se ha ido a un Mundial, así que esa será nuestra meta”, insistió.

SI LE ANOTO A MÉXICO CON LA CAMISOLA AZUL Y BLANCO LO GRITARE CON TODO🤩🧔🏻 El hoy jugador del América de México Jesus "El Chucho" López en una entrevista el día de hoy comento lo siguiente: JESUS LÓPEZ: "Voy a dar lo máximo por Guatemala y si llego a meter gol lo voy a gritar🇬🇹 pic.twitter.com/M1PAEZFOW9 — DVDeporteGT (@DvDeporte) September 1, 2020

QUIERE SER EL “10”

El futbolista emplumado agregó que ya habló con su DT nacional, Marvin Amarini Villatoro y con su cuerpo técnico sobre el dorsal que vestirá, por lo que confesó que les hizo una petición muy especial.

“Ya me dijeron algunos números que están libres y me indicaron que el 10 nadie lo tenía y dije que si nadie lo tiene, yo lo quiero. Para empezar me gusta mucho y siento que me puede llenar con más responsabilidad en la cancha”, finalizó.