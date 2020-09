Captado en video momento de terror que unos niños vivieron durante un asalto en un restaurante Wing Stop en Texas

TEXAS – La Policía de Houston difundió un video aterrador de un asalto que ocurrió en un restaurante de Wing Stop del área de Houston.

Investigadores esperan que alguien reconozca a un sospechoso que ingresó armado con una pistola y aterrorizó a los empleados y clientes que se encontraban en el Wing Stop ubicado en la cuadra 7500 del Southwest Freeway.

PLEASE RT: Robbery caught on video in Houston Wing Stop – you never know who will recognize this man or his "Adam's Own" shirt. This was a scary experience for everyone involved- notice how the children go and hug each other as the man jumps the counter https://t.co/h1oKWvPwcJ pic.twitter.com/wBZqZGRwHU

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) September 2, 2020