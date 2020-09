¿Cómo mejorar la autoestima de nuestros hijos?

Salud

Expresar amor incondicional a nuestros hijos es una manera de incrementar su autoestima

Como padres, una de nuestras responsabilidades con nuestros hijos es fortalecer su autoestima y generarles confianza en sus momentos de duda. Hay varias maneras de hacerlo, y a continuación mencionaremos algunas de ellas.

Sé un modelo a seguir

El psicólogo Bertrand Regader indica en un artículo del portal Psicología y Mente que la estrategia más efectiva para incrementar el autoestima de nuestros hijos es convertirnos en nosotros mismos en modelos a seguir para ellos para que aprendan buenas maneras de hacer y de ser.

Los niños son especialmente influenciables, siendo capaces de absorber referencias tanto positivas como negativas e incorporarlas en su propia filosofía de vida. Por esto, es importante que nosotros ejerzamos actitudes responsables y coherentes con nuestro rol de padre o madre.

Si tu hijo observa que eres una persona positiva, que no se rinde ante las adversidades, y que busca maneras responsables y éticas de salir bien parado, es probable que imite tu modo de pensar y de hacer cuando le toque madurar.

Valora el esfuerzo

El desarrollo personal, las experiencias y habilidades que tu hijo descubre mientras persigue un objetivo son los puntos que debes acentuar como padre de manera que tu hijo sepa valorar el esfuerzo que ha realizado.

Lo anterior se dificultará si reduces todo el significado y valor al resultado final, lo que puede hacer que tu hijo tenga una concepción errónea de la victoria y la derrota que no le permita valorar más allá de una u otra situación.

Demuestra tu amor incondicional

Demostrar amor incondicional por nuestros hijos es de las maneras más idóneas de incrementar su autoestima y de sentirse amados y apreciados por nosotros, lo que tiene efectos muy positivos en su psicología.

Aunque es un principio básico de la crianza, hay padres y madres que establecen condiciones a su afecto al establecer determinados objetivos que sus hijos se sienten obligados a cumplir para recibir el amor de sus padres, lo cual es un rotundo error.

Estas estrategias no son las únicas que puedes implementar para fomentar la autoestima en tus hijos. No obstante, debes tener en cuenta que su autoestima no es un asunto exclusivo de ti, sino que también depende de ellos nutrir por el bien de su salud.

Quizás te interese leer: ¿Cuáles son los riesgos de la baja autoestima si sufres de sobrepeso?