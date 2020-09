Inicia cuarto periodo de solicitudes de ayuda económica para comerciantes de Los Ángeles

El programa de ayuda económica para pequeños empresarios y comerciantes del condado de Los Ángeles inició un nuevo periodo de solicitudes para obtener beneficios.

“El Fondo LA COVID está aceptando nuevas solicitudes en su cuarta ronda, proporcionando ayuda económica muy necesaria para pequeños empresarios, microempresarios y organizaciones sin fines de lucro”, aseguró el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti en un mensaje en Twitter.

The LA COVID Fund is now accepting applications for Round 4 — providing much-needed grants for small businesses, micro entrepreneurs and nonprofit organizations. Visit https://t.co/sF82f4yt5c today to learn more or contact @LAEWDD for assistance applying: https://t.co/oqRiclJo4A. pic.twitter.com/aOgPxaWC7K

