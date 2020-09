“Si me muero, me muero”: Kirk Cousins de Minnesota Vikings no tiene miedo a morir de coronavirus

Deportes

El jugador de fútbol americano es muy escéptico sobre la pandemia

Si hay algo que ha marcado el rumbo del mundo en el 2020 es sin duda el coronavirus. Esta pandemia ha puesto en serios problemas los sistemas de salud alrededor del mundo, en total han sido diagnosticados con este virus 25.8 millones de personas a nivel global, de los cuales han fallecido alrededor de 858,000, de los cuales 188,000 han sido en Estados Unidos.

La alarmante cifra de decesos, ha alarmado a miles, pero no a Kirk Cousins, quarterback de los Vikingos de Minnesota, pues en una entrevista para el podcast “10 Questions With Kyle Brandt”, declaró que no tiene miedo al coronavirus y que si se muere, se muere.

“¿Cuál es mi preocupación si pudiera contraer el virus?’ Diría que voy a seguir con mi vida diaria. Sabes, si me muero, me muero. Si lo contraigo lo aguantaré, dejaré que la naturaleza siga su curso … Y solo diga, si me deja inconsciente, me deja inconsciente. Voy a estar bien”, declaró el dos veces Pro Bowler.

Al ser cuestionado, en una escala del 1 al 10, sobre su preocupación por el COVID-19, el quarterback afirmó que sería de un 0.000001: “Si 1 es la persona que dice: ‘Las mascarillas son estúpidas’ y el 10 es: ‘No voy a salir de mi baño durante los próximos 10 años'”, Cousins dijo que sería un 0.000001.

Pese a no estar asustado por el COVID-19, Cousins declaró que seguirá al pie de la letra cada protocolo de la NFL contra el coronavirus porque respeta las diferentes opiniones que otros jugadores tengan al respecto.