La foto reveladora de Ivana Nadal antes de entrar al quirófano para corregir sus implantes de pecho

Entretenimiento

La modelo posó vestida con la bata del hospital, sin ropa interior, con el barbijo y la cofia puestos

Hace unas semanas, Ivana Nadal les contó a sus seguidores que muy pronto se sometería a una operación estética para corregir algunas imperfecciones en sus implantes de pecho. Este miércoles, finalmente concretó la cirugía y compartió una selfie en bata desde la camilla justo antes de entrar al quirófano.

En cuatro horas, la foto que publicó en su Instagram superó los 40 mil likes. “Lista”, escribió en el epígrafe. La influencer posó vestida con la bata del hospital, sin ropa interior, con el barbijo y la cofia puestos.

En agosto, Nadal explicó por qué iba a pasar de nuevo por el bisturí: “Cuando tenía 18 años me operé las bubis. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular”.

“El cirujano de ese momento me puso los implantes detrás del músculo sin explicarme que era más doloroso y que no era la mejor decisión: ese seno se me salía de lugar internamente”, reveló. Y agregó: “Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía, así que hubo que operar de nuevo, y quedó mucho mejor, pero ya pasó mucho tiempo”.

Previamente, Ivana publicó un par de fotos en bikini, asoleándose en una hermosa playa.

Te puede interesar: