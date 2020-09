Esta mujer golpeó 150 veces en cuatro días a una anciana de 91 años que cuidaba

Desde el año 2015 dos mujeres se habían hecho cargo de los cuidados de la anciana de 91 años, Jane Doe, quien está confinada a una cama médica en su propia casa en Costa Mesa, California.

Sin embargo, recientemente una de las enfermeras privadas notó heridas en el cuerpo de la mujer y preocupada le contó a sus familiares, según informó el Departamento de Policía de Costa Mesa (CMPD).

Tras el aviso de una de las mujeres de confianza, la familia instaló una cámara de seguridad en la habitado de la señora Doe.

Caregiver arrested on suspicion of elder abuse after she was caught on camera striking 91-year-old Jane Doe https://t.co/bhloJje7Y4

— Costa Mesa Police (@CostaMesaPD) September 3, 2020