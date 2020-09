IRS: Lo que puede hacer desde ya para que un segundo cheque de estímulo le llegue más rápido

Dinero

Aunque aún no se ha aprobado una nueva ronda de pagos; ante la posibilidad, mejor es prevenir que tener que remediar

En caso de que se apruebe un segundo cheque de estímulo en el Congreso de Estados Unidos en los próximos días, el Servicio de Rentas Internas (IRS) seguiría los mismos lineamientos en cuanto a los medios para enviar los pagos a individuos y familias.

En la primera ronda de cheques que aún está siendo distribuidos por el IRS y el Departamento del Tesoro, un 75 % de los pagos fueron enviados mediante depósito directo a las cuentas bancarias de los contribuyentes de los que la oficina recaudadora tiene información.

Estos beneficiarios fueron los primeros en recibir los pagos sin mayores complicaciones.

Es por esto que el IRS ha recomendado en múltiples ocasiones que los contribuyentes habiliten una cuenta de banco para que los pagos desde la agencia les lleguen más rápido; incluidos, reembolsos de impuestos.

En cuanto a los “Pagos de Impacto Económico”, información en la página web del IRS especifica que la información de su cuenta bancaria generalmente se obtiene de:

• la declaración de impuestos presentada más recientemente si recibió un reembolso por depósito directo en 2018 o 2019

• si proporcionó la información bancaria mediante la herramienta “Obtener mi pago” (Get My Payment)

• la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here, si la sometió por esa vía

La agencia aclara que si eligió dividir su reembolso entre varias cuentas, no puede usar Obtener mi pago para indicar qué cuenta usar para su pago. En casos como ése, el IRS depositará el dinero a la primera cuenta bancaria que usted enumeró en el Formulario 8888, Asignación de reembolso. Si se rechaza su depósito directo, su pago se enviará por correo a la dirección que el sistema tiene registrado.

Adicional, la entidad advierte que -para evitar posibles fraudes- los usuarios no pueden usar las herramientas para cambiar la información de depósito directo que ya está archivada en el sistema.

“Si emitimos un depósito directo y la información bancaria no es válida o la cuenta bancaria ha sido cerrada, el banco rechazará el depósito. Luego, le enviaremos su Pago lo antes posible a la dirección que tenemos registrada para usted y actualizaremos Obtener mi pago para reflejar la fecha en que se enviará su pago. Por lo general, una vez que el pago se envía por correo, demorará hasta 14 días para recibir el pago, tiempo de envío estándar”, explica el IRS.

Según un informe de principios de junio, en un periodo de dos meses, desde la oficina se enviaron más de 159 millones de “Pagos de Impacto Económico“ a estadounidenses por un total de $267 mil millones de dólares. De ese total, 120 millones se enviaron a las personas mediante depósito directo, 35 millones por cheque y 4 millones de pagos se realizaron en forma de tarjeta de débito prepagada.

“Esto incluye pagos enviados a personas que usualmente no tiene que presentar impuestos, pero reciben beneficios de jubilación, sobreviviente o discapacidad bajo varios programas administrados por la Administración del Seguro Social, así como el Departamento de Asuntos de Veteranos y la Junta de Retiro Ferroviario e incluyen aquellos que generalmente no tienen que presentar una declaración de impuestos. Estas personas pueden usar Obtener mi pago para verificar cuándo recibirán su pago”, se precisa desde el sitio IRS.gov.

En una audiencia en julio del Comité de Medios y Formas de la Cámara de Representantes en la que participó el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, trascendió que, para ese mes, unos 1.5 millones de pagos adicionales fueron enviados.

La suma y resta de los números anteriores apunta a que las autoridades federales aún deben distribuir mínimo 10 millones de cheques de estímulo.

El calendario preliminar de repartición de cheques en papel por parte del IRS que circula desde abril indica que los últimos envíos se realizarían este viernes, 4 de septiembre.

A pesar de lo anterior, la oficina continúa tramitando pagos adeudados o atrasados por falta de información de los recipientes o errores programáticos.