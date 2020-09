Nueva York perdió 1.3 millones de empleos desde el verano pasado: duplica promedio nacional

Desde julio 2019 a 2020, el empleo en el área de NYC cayó 13.6% y la industria hotelera se vio particularmente afectada, según el último reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE.UU.

Eso se traduce en una pérdida de 1.3 millones de empleos durante esos 12 meses. El área estadística de la oficina de Nueva York-Nueva Jersey incluye varios condados circundantes en esos estados, además Pike en Pensilvania.

La caída del 13.6% en el empleo en la región fue casi el doble que el promedio nacional (7.7%) durante el mismo período, citó NBC News.

Las industrias del ocio y la hostelería de la región perdieron 439,800 puestos de trabajo en ese lapso, afectadas sobre todo por el cese del turismo, los eventos culturales y deportivos, y las limitaciones a los restaurantes.

En medio de la crisis, el gobernador Andrew Cuomo ha advertido desde hace semanas que Nueva York se verá obligada a tomar “acciones muy dramáticas” si el estado no recibe $30 mil millones de dólares del gobierno federal.

