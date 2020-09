Entretenimiento

Reynaldo Gianecchini, protagonista de ‘Dulce Ambición’ confiesa que tiene relaciones con ambos sexos

"Dicen que soy gay pero no me considero así... Me considero todo al mismo tiempo"

Reynaldo Gianecchini y Juliana Paes en 'Dulce Ambición'. / Foto: Univision Foto: Globo / Univision