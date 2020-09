¡Super Saiyajin! El nuevo y alocado look de Alan Pulido

El delantero del Sporting Kansas City, Alan Pulido, volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales, ahora con un brusco cambio de look que no tardó en presumir en su cuenta de Instagram.

El atacante mexicano subió una fotografía a sus historias donde se le ve con el cabello totalmente rubio, por lo que enseguida fue comparado con “Super Saiyajin”, famoso personaje de Dragon Ball Z. Pulido hizo una encuesta entre sus fans en la que pidió su opinión sobre si se dejaba el cabello rubio o aplicaba otro color.

Posteriormente, el futbolista subió otras historias pero en blanco y negro, por lo que no pudo apreciarse si dejó su melena en ese color o lo terminó cambiando, dejando a sus admiradores con la duda.

Our guy @alanpulido has a new look 👀 #SportingKC pic.twitter.com/g4a6Zh7iTv

— No Other Pod (@NoOtherPod) September 2, 2020