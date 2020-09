Tímida, insegura, perfeccionista: las 10 cosas que Yalitza Aparicio odia de sí misma

Entretenimiento

La oaxaqueña abrió su corazón

Desde que abrió su canal de Youtube hace semanas, Yalitza Aparicio ha estado compartiendo con sus seguidores contenido especial para que la conozcan un poco más a nivel personal y en esta ocasión decidió abrir su corazón y confesar qué es lo que no soporta de su manera de ser y qué piensa hacer para corregirlo.

La protagonista de la película “Roma” publicó un video llamado “Las 10 cosas que odio de mí” y reconoció que siempre es mucho más sencillo ver los defectos de los otros en vez de los propios, pero con el paso del tiempo se ha vuelto mucho más reflexiva en lo que quiere conservar y qué no y que no afecte a quienes la rodean.

“La primera cosa que odio es que soy muy sobreprotectora, también el que no puedo deslindarme de las cosas porque soy muy aprehensiva, soy muy perfeccionista, soy extremadamente detallista y minuciosa, odio mi inseguridad, soy súper tímida, no soy una persona organizada en mi vida personal, soy muy exigente con la puntualidad, el hecho no poder darle tiempo a mis hobbies me choca y finalmente otra cosa que odio de mí es que soy muy distraída y todo el tiempo me pasa”, dijo Yalitza.

Por otro lado, la oaxaqueña le prometió a sus fans que en los próximos videos que se publiquen en su canal recorrerá varios lugares emblemáticos de su estado natal, como su pueblo Tlaxiaco, y enseñará los aspectos más importantes como la gastronomía, las artesanías que se fabrican y las fiestas y tradiciones que se celebran.

